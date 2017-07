Is spray tanning wel zo veilig als we denken?

Spray tanning, waarbij het lichaam een laagje zelfbruinende spray opgespoten krijgt, wordt doorgaans gezien als een veilig alternatief voor bruinen in de zon. Toch waarschuwt Test-Aankoop op zijn website voor 'spray tanning' of 'airbrush tanning'.

Onbeschermd of te weinig beschermd zonnen is niet gezond, dus wordt spray tanning vaak genoemd als een onschadelijk alternatief: wél een mooi kleurtje, zonder daar rimpels, pigmentvlekken of kwaadaardige melanomen aan over te houden.

Spray tanning werkt op basis van DHA, dihydroxyaceton, een chemische afgeleide van suiker die reageert met de eiwitten in de buitenste huidlaag. Er vindt een oxidatie plaats die resulteert in een bruin kleurtje (en de typische geur van zelfbruiner).

DHA werd in de jaren zeventig goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) als onschadelijk voor uitwendig gebruik. Je lichaam en je gezicht insmeren met een zelfbruinende crème is dus onschadelijk.

Maar, zo waarschuwt Test-Aankoop op zijn website, spray tanning werd nooit erkend als volledig veilig, omdat bij spray tanning de DHA-nevel kan worden ingeslikt of geïnhaleerd. "Eventuele risico's daarvan zijn onvoldoende onderzocht. Met andere woorden: we weten niet of het veilig is", schrijft de consumentenorganisatie op haar website. Studies die oordeelden dat spray tanning wel veilig is, bleken uitgevoerd te zijn door producenten van DHA en derhalve niet helemaal betrouwbaar.

In afwachting van betere studies raadt Test-Aankoop aan om bij spray tanning te vermijden dat je de spray inhaleert en contact te vermijden met de ogen, de neus en de slijmvliezen. Ook een beschermende bril, neusfilters, beschermend ondergoed en balsem op je lippen kunnen helpen. Het gebruik van een zelfbruinende crème of lotion is wel veilig.