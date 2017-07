Verrassing van formaat: Denemarken knalt titelverdediger Duitsland uit het EK

Duitsland zal voor het eerst sinds 1995 het EK voetbal voor vrouwen niet winnen. ‘Die Mannschaft’ verloor zondagmiddag in Het Kasteel in Rotterdam in de kwartfinales met 2-1 van Denemarken. De partij stond normaliter zaterdagavond op de agenda, maar kon toen niet doorgaan omdat het veld in Rotterdam onbespeelbaar was na hevige regen.