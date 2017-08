Luchthavenmedewerker slaat EasyJet-passagier die baby vasthoudt

Op Twitter circuleert een foto waarop te zien is hoe een medewerker van de luchthaven in het Franse Nice een EasyJet-reiziger slaat in de luchthaventerminal. Het slachtoffer had op het moment van de feiten een baby vast. Bij EasyJet zeggen ze “dringend” op zoek te zijn naar antwoorden.

De frustraties liepen hoog op bij de tientallen reizigers die vanuit het Franse Nice naar het Engelse Luton wilden vliegen. Hun vlucht had al dertien uur vertraging en ze kregen weinig of geen uitleg over de reden waarom. Om het allemaal nog erger te maken was er ook amper plaats om te zitten.

“Een vrouw was haar beklag aan het doen over het gebrek aan zitjes en babyvoeding toen de Franse medewerker plots uithaalde naar haar man, die de baby vasthad”, zegt Arabella Arkwright, de vrouw die de foto op Twitter plaatste. “Hij reageerde niet op wat de vrouw zei, hij glimlachte gewoon en haalde toen uit naar het gezicht van de man.”

Arkwright en haar man kwamen tussenbeide en haalden de twee uit elkaar voor de politie ter plaatse kwam. Beide mannen werden meegenomen voor verhoor, maar de andere passagiers eisten dat het slachtoffer toch mee mocht op de vlucht. “Toen hij even na al de andere passagiers het vliegtuig instapte, begon iedereen spontaan te applaudisseren”

Volgens een woordvoerder van EasyJet werkt de man op de foto voor Samsic, een bedrijf dat op de luchthaven speciale hulpverlening aanbiedt (zoals bijvoorbeeld rolstoelpatiënten op het vliegtuig helpen). “We zijn heel erg geschrokken door deze foto, maar kunnen bevestigen dat deze persoon geen medewerker is van EasyJet. We hebben dit meteen opgenomen met de luchthaven van Nice en Samsic. Ook wij willen antwoorden.”

“Technische problemen”

EasyJet excuseerde zich nog voor de vertraging van de vlucht “door technische problemen met het toestel”. Volgens Arkwright kregen de passagiers echter nooit te horen wat er precies mis was met het vliegtuig en hoe lang de vertraging nog zou duren. Bij de luchtvaartmaatschappij verklaren ze dat er wel “updates” gegeven werden en dat de passagiers ook vouchers kregen voor eten en drinken. “De veiligheid van onze passagiers en onze crew is onze hoogste prioriteit”, luidt het.