Frutos leidt Anderlecht naar zege tegen RWDM in Legends Derby

Een selectie van oud-spelers van RSC Anderlecht heeft zondag op de jaarlijkse Fan Day van de landskampioen in een exhibitiewedstrijd een selectie van oud-spelers van RWD Molenbeek geklopt. Paars-wit won de Legends Derby in het Constant Vanden Stockstadion met 4-0.

Daniel Renders, ex-trainer van zowel RWDM als Anderlecht, werd voor de gelegenheid gekozen als coach van de RSCA Legends. De 62-jarige Molenbekenaar, die supporter is van Anderlecht, zag zijn selectie de wedstrijd meteen in handen nemen. Gilles De Bilde, die in de periodes 1995-1997 en 2001-2003 meer dan 30 doelpunten scoorde voor paars-wit, lokte een penalty uit. Nicolas Frutos, ex-spits (2006-2010) en huidig assistent-trainer van Anderlecht, scoorde vanaf de stip. Nadat de Argentijnse publiekslieveling de lat had getroffen, verdubbelde de 36-jarige Frutos ook de score. Ook doelman Davy Schollen, tussen 2006 en 2012 in loondienst van de Belgische recordkampioen, deed met enkele puike reddingen zijn duit in het zakje. De Bilde legde na een mooie kapbeweging de 3-0 ruststand vast. Onder het goedkeurend oog van voorzitter Roger Vanden Stock vervolledigde Frutos zijn hattrick in de tweede helft.

Foto: BELGA

Bij RWDM Legends stonden onder anderen ex-Rode Duivel Michel De Wolf, huidig Club-assistent Rudi Cossey en huidige Lierse-trainer Fred Vanderbiest tussen de lijnen. Ex-Rode Duivel Jacques Teugels, ook ex-speler van zowel Anderlecht als RWDM, zette de tactische lijnen uit. Behalve Frutos, Schollen en De Bilde speelden onder meer Oleg Iachtchouk, Patrick Vervoort, Mark De Man en de Roemeen Anil Stoica voor voor de RSCA Legends.

RWDM, ontstaan uit een fusie van Racing White en Daring Club Molenbeek, speelde in het seizoen 2001-2002 voor het laatste in de hoogste voetbalklasse. De Brusselse traditieclub ging failliet, maar werd in 2014 door een supportersfederatie opnieuw opgericht. Volgend seizoen komt Racing White Daring Molenbeek uit in de tweede amateurklasse. RWDM werd in 1975 landskampioen van België.

