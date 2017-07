Gewapende man opent het vuur in toeristisch resort in Turkije: één dode (18), meerdere gewonden

Een gewapende man opende zondag het vuur tussen twee strandclubs in het Turkse Bodrum. Hierbij kwam één persoon om het leven, verschillende anderen raakten gewond. Dat meldt de Turkse krant Hurriyet Daily News. De dader zou nog op de vlucht zijn, maar zijn motief is voorlopig onduidelijk.

Op het moment dat de man toesloeg waren er 400 mensen aanwezig in de twee strandclubs. Hij zou volgens getuigen eerst richting de Cilek Beach Club getrokken zijn, waar hij de weg naar de Sess Beach Club vroeg. Deze twee clubs blijken naast elkaar te liggen.

Vervolgens nam de man zijn vuurwapen en begon hiermee op de aanwezigen te schieten. Drie medewerkers en twee klanten werden hierbij getroffen.

De 18-jarige Furkan Say overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De jongeman werkte als piccolo in een van de clubs.

De verdachte zou vervolgens gevlucht zijn met een auto. Het motief van de man is momenteel nog niet gekend.