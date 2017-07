Standard won niet, maar met de ‘vriendschapsband’ zit het wel goed bij de Rouches...

Een opvallend beeld tijdens KV Mechelen - Standard: de Luikse verdediging vormde een verdedigende lijn door elkaars hand vast te houden bij een vrije trap voor Malinwa. Effectief zou je denken, maar Drazic glipte er wel doorheen om vervolgens over te koppen...

Standard trok zijn ketting in de tweede helft nog eens op maar dat was niet naar de zin van scheidsrechter Visser die vond dat ze KV Mechelen niet mochten belemmeren in te lopen. Afwachten of de toch wel vreemde tactiek van Standard navolging krijgt...

Als we samen gaan kamperen!

In het bos of op het plein,

Dan klinkt het wel duizend keren

Vrolijke vrienden, dat zijn wij! #kvmSTA pic.twitter.com/FRVr1TcTGq — Ministerie van Sport (@SportMinisterie) July 30, 2017

#Standard defenders holding hands at free-kicks to keep the line straight. How cute. #kvmsta — Alastair Gartenberg (@FRvoetbalAli) July 30, 2017

La rumeur dit que @sapintoofficial se serait inspiré de ses dernières vacances à la mer pour mettre en place sa tactique #kvmsta #Malsta pic.twitter.com/Hk2zCBt66n — Footmania (@footmaniateam) July 30, 2017