Een spin op de arm tijdens live-uitzending? Daar heeft deze uiterst professionele reporter geen last van Video: Facebook

Verslaggeefster Shannon Murray van FOX 4 News mag van geluk spreken dat ze woensdag niet doorhad wat er over haar arm liep. Toen ze tijdens een live-uitzending de kijkers informeerde over een protest aan Dallas/Forth Worth International Airport, verscheen er plotseling een spin op haar schouder. Maar van enige paniek was bij de reporter geen sprake.

Op het internet waren daarentegen wel een heleboel schrikreacties te lezen. “Shannon! Je hebt een spin op je linkerarm”, liet een van de kijkers weten via een Facebook-bericht. Na de vele respons op het opmerkelijke voorval, besloot de televisiezender om het fragment nadien te plaatsen op sociale media. Inmiddels zijn de beelden al honderdduizenden keren bekeken.

Murray zelf wist aanvankelijk niet welk insect zich op haar arm bevond. “Ik voelde wel degelijk iets toen ik me richtte tot de kijkers”, reageerde ze onder de beelden. “Maar ik wist pas dat het om een spin ging toen een kijker me daarop wees via Facebook!” Sindsdien wordt ze alom geprezen voor haar professionalisme tijdens de onprettige situatie.