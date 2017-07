GERUCHTEN. Liverpool kijkt al naar vervanger Coutinho, Neymar “weet het niet”, Vermaelen terug naar Engeland?

Het is bijna augustus. De start van onder andere de Premier League en Bundesliga is slechts twee weken van ons verwijderd. Heel wat clubs zijn dus nog haastig op zoek naar versterkingen. Een overzicht van de grootste geruchten!

“Geld of titels winnen”

Beginnen doen we, uiteraard, met de saga rond Neymar. Volgens Mundo Deportivo heeft de Braziliaan zaterdag zijn laatste wedstrijd gespeeld voor Barcelona (3-2 zege tegen Real Madrid). Hij zou nu niet meer terugkeren naar de club en in de plaats daarvan naar China vliegen voor sponsorverplichtingen. Daarna zou Neymar richting Doha vliegen om er zijn contract bij PSG te ondertekenen.

Al zijn er ook andere geluiden te horen. Volgens ploeggenoot Gerard Pique weet Neymar niet wat hij moet doen. “Ik ben zeer close met hem en ik ken de situatie”, vertelde de Spanjaard aan ESPN. “We proberen hem te helpen want hij weet op dit moment niet wat hij moet doen. Elke club wil hem, dus komt het neer op wat hij wil. Het gaat over zijn prioriteiten: geld of titels winnen.”

De naam die al lang genoemd wordt in dezelfde zin als Neymar is die van Coutinho. De Braziliaan zou Liverpool willen verlaten voor Barcelona en de Blaugrana worden steeds optimistische omtrent een potentiële transfer, aldus Sport. Coutinho zou al zijn akkoord gegeven hebben voor een vijfjarig contract en Barcelona zou tot 85 miljoen euro veil hebben voor de spelmaker.

Ook Paulo Dybala, Antoine Griezmann, Eden Hazard en Dele Alli worden genoemd als mogelijke vervangers voor Neymar. Als die daadwerkelijk voor ruim 200 miljoen naar PSG gaat.

Coutinho (links) in actie tegen Hertha Berlijn. Foto: EPA

Vervanger Coutinho

Over vervangers gesproken, Liverpool probeert zich nu al te wapen tegen een mogelijk vertrek van Coutinho. Volgens The Mirror heeft coach Jurgen Klopp zijn zinnen gezet op Christian Pulisic, het supertalent van zijn ex-club Borussia Dortmund. De 18-jarige Amerikaan is nu al een vaste waarde bij BVB en was vorig seizoen goed voor drie goals en acht assists. Ook bij het Amerikaanse nationale elftal is Pulisic uitgegroeid tot een topspeler met zeven goals en drie assists in zestien caps.

Een andere naam op de verlanglijst van Klopp is die van Rafinha Alcantara. De Braziliaanse broer van Bayern-middenvelder Thiago Alcantara had de voorbije twee seizoenen heel wat last van blessures en zou weg mogen bij Barcelona. In een ideale wereld kan hij betrokken worden in de deal voor Coutinho, maar ook Arsenal en Liverpool hebben interesse zegt Mundo Deportivo.

De Reds hebben ondertussen de onderhandelingen voor Naby Keita helemaal stopgezet omdat RB Leipzig de middenvelder niet wil verkopen, ondanks een bod van 75 miljoen van Liverpool.

Ondertussen in Manchester...

Kylian Mbappé in huis halen lijkt steeds moeilijk te worden voor Manchester City en dus lijken de Citizens weer vol te gaan voor Alexis Sanchez. Volgens The Daily Mail is de club van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany bereid om de Chileen 350.000 euro per week te betalen, een enorm bedrag dat het voor Arsenal nog wat moeilijker zal maken om Sanchez te houden. Alexis werd eerder gelinkt aan PSG, dat volgens The Daily Express 40 miljoen gaat bieden voor de Chileen.

Bij Manchester United staan ze dan weer dicht bij een nieuwe middenvelder. Terwijl Marouane Fellaini op weg lijkt naar Galatasaray wordt de kans met de dag groter dat Nemanja Matic de overgang maakt van Chelsea. De Serviër zou voor 55 miljoen verhuizen van de ene Engelse topclub naar de andere, aldus de BBC. Er circuleerde zelfs al een foto van Matic in United-kostuum, al wordt er sterk getwijfeld aan de echtheid daarvan.

Nemanja Matić has undegone a medical at Manchester United today. £50m deal could be announced within 24 hours. (Source: Mail) pic.twitter.com/0dr8kycyIk — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) 30 juli 2017

Ondertussen maken de Red Devils ook eindelijk werk van de transfer van Ivan Perisic. De ex-Bruggeling staat al een tijdje dicht bij een overgang van Inter naar Man United, maar de Nerazzurri hielden vast aan hun vraagprijs tussen 50 en 55 miljoen. Volgens The Daily Star zou United eindelijk dat bedrag op tafel willen leggen voor de Kroaat.

Vermaelen terug naar Engeland?

De toekomst van Thomas Vermaelen blijft voorlopig een raadsel. De Rode Duivel kreeg geen rugnummer meer bij Barcelona en mag dus zeker weg bij de Blaugrana. Vermaelen werd al gelinkt aan onder andere Torino, Besiktas en Crystal Palace maar tot een transfer kwam het nog niet. Nu komt ook West Bromwich Albion op de proppen. De Baggies willen volgens Sky Sports hun defensie versterken met de ex-kapitein van Arsenal.

De fans van Chelsea zijn nog niet overtuigd van de kunsten van Alvaro Morata, ondanks zijn transfersom van 65 miljoen euro, maar de Blues zijn verre van klaar deze zomer. Antonio Conte probeert al weken Alex Sandro weg te halen bij Juventus maar tot nu toe kreeg hij altijd een ‘njet’ van de Oude Dame. Calciomercato meldt nu echter dat Chelsea toch meer dan 70 miljoen wil bieden voor de Braziliaan, een som die Juve moeilijk zal kunnen weigeren.

Sandro (rechts) tegen PSG. Foto: AFP

Juve zelf is nog op zoek naar een middenvelder. Onder andere Blaise Matuidi en Steven N’Zonzi worden al een tijdje genoemd in Turijn maar ook Leon Goretzka is een optie aldus Bild. De Duitser van Schalke 04 ontkende categoriek dat hij een akkoord heeft met Bayern en denkt nog na over zijn toekomst. “Als ik een beslissing gemaakt heb, zal ik doe meedelen”, aldus de man van wie zijn contract in 2018 afloopt.

Nog in Italië staat AS Roma dan toch dicht bij de transfer van Riyad Mahrez. De Giallorossi hebben al langer een persoonlijk akkoord met de Algerijn van Leicester, maar met de Foxes onderhandelen bleek moeilijk. Nu melden echter zowel Sky Sport Italia als Corriere dello Sport dat Roma 35 miljoen plus bonussen wil bieden voor Mahrez, een prijs waar Leicester wel oren naar zou hebben.