Gezocht: gezin dat 9 jaar geleden honderden familiefoto’s kwijtspeelde

Zemst - Negen jaar nadat hij de geheugenkaart van een digitaal fototoestel vond, gaat Axel Nees uit Eppegem op zoek naar de eigenaar. Zijn speurtocht vertrekt bij het park van het Gravenkasteel in Humbeek, waar hij het SD-kaartje aantrof tijdens een groot historisch evenement.

Axel Nees vond het kaartje ‘s avonds in het gras. Navraag bij omstaanders en deelnemers leverde niks op, ook de dagen nadien niet. De vinder nam het mee naar huis, waar het in een rommelschuif belandde. Onlangs dook het kaartje weer op tijdens een ‘opkuissessie’.

“Negen jaar geleden kende ik nog niet veel van computers, nu wel”, vertelt Axel. “Daarom wou ik nu nagaan welke informatie het geheugenkaartje bevat. Daarop blijken wel vijfhonderd familiefoto’s te staan. Het gaat om een Nederlandstalig koppel met vier jonge kinderen. Een belangrijk deel van de foto’s is genomen aan de Belgische kust met oma in de duinen, aan het strand en het appartement. Op enkele foto’s is het oudste dochtertje, Charlotte, jarig. Ze draagt een kroontje met opschrift ‘Charlotte 8 jaar’ en de datum 18 april. Zij moet nu een jonge meid van 17 zijn.”

Familiedocument

Met zijn vergrootglas ontdekte Axel dat de familie bij herhaling met vrienden aan zee en op het terras van restaurant-brasserie Dionysus geniet van een hapje en een drankje. Een laatste belangrijke aanwijzing is een kort filmpje waarin enkele zinnen in het dialect te horen zijn. Het zou mogelijk gaan om inwoners uit de Vaartstreek, de regio Willebroeksevaart, Humbeek.

“Het is weliswaar al negen jaar geleden dat ik dit geheugenkaartje aantrof, maar ik vind het belangrijk dat de eigenaar het terugkrijgt. Het is ten slotte een familiedocument dat zeker een emotionele waarde heeft voor die mensen, ook al omdat in die tijd de situatie in het gezin sterk kan veranderd zijn”, aldus Axel.

Onze krant had graag een van de foto’s gepubliceerd om te helpen bij de identificatie van de familieleden, maar dat stootte op een njet van de privacycommissie.

Wie dus meer informatie wil, of meent de familie te kennen, neemt het best contact op met Axel Nees via axel.nees@skynet.be.