Poetin gooit 755 Amerikaanse diplomaten het land uit

De Russische president Poetin wil dat 755 Amerikaanse diplomaten uit Rusland vertrekken. De beslissing van Poetin is een reactie op de nieuwe sancties van de VS tegen Rusland.

De Amerikaanse president Trump had vrijdagavond laten weten dat hij instemt met het wetsvoorstel om nieuwe sancties mogelijk te maken tegen Rusland. Dit omwille van de vermoedelijke beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de inmenging in het conflict in Oekraïne.

“De Amerikanen hebben een beweging gemaakt, zonder dat hiervoor enige provocatie was, om de relatie tussen Rusland en de Verenigde Staten te verslechten. Het gaat hier om onwettige beperkingen, pogingen om andere landen te beïnvloeden, onder wie onze bondgenoten, die goede banden met Rusland willen blijven hebben,” legt Poetin uit.

“We hebben lang gedacht dat de situatie in de goede zin zou veranderen. Maar het ziet er naar uit dat er niets zal veranderen in de nabije toekomst. Daarom heb ik beslist dat het tijd is dat we tonen dat we het hierbij niet zullen laten.”

755 diplomaten moeten het land uit

Moskou wil het aantal toegelaten personeelsleden in de Amerikaanse ambassade en zijn consulaten op het Russische grondgebied te beperken tot 455.

“Meer dan duizend mensen werkten en werken nog in Amerikaanse diplomatieke instellingen in Rusland”, zei Poetin in een interview op de Russische openbare zender Rossia 24. “Daarvan moeten er 755 hun bedrijvigheden in Rusland stopzetten.”

