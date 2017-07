Oostenrijkse vrouwen plaatsen zich na penaltythriller tegen Spanje voor halve finales EK

Oostenrijk heeft zijn ticket voor de halve finales van het EK voetbal voor vrouwen in Nederland beet. Oostenrijk klopte in de kwartfinales Spanje na strafschoppen met 5-3, nadat het na 120 minuten 0-0 stond.

Beide teams gaven elkaar in de reguliere speeltijd geen duimbreed toe. Omdat ook in de verlengingen geen doelpunt viel, moest de beslissing vanop elf meter vallen. De Oostenrijkse vrouwen hielden het hoofd koel en misten geen enkele penalty, terwijl voor Spanje Silvia Meseguer faalde.

Oostenrijk ontmoet in de halve finales Denemarken, dat zondagmiddag in zijn kwartfinale afrekende met titelverdediger Duitsland (2-1). In de andere halve finale neemt organisator Nederland het op tegen de winnaar van het duel tussen Engeland en Frankrijk.