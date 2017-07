Hij zocht één zwembad om te revalideren, sindsdien nodigt iedereen hem uit

Kortrijk - “Leen me je zwembad, en we worden vrienden.” Een dikke maand geleden deed Bjorn Delaire (37) uit Kortrijk een oproep via Facebook. Hij wil graag veel zwemmen, omdat hem dat helpt bij zijn revalidatie na een zwaar motorongeluk. Sindsdien is hij vanaf zijn middel verlamd, de rest van zijn leven zou hij in een rolstoel zitten.

Hij bleef echter niet bij de pakken zitten, en begon te revalideren. Sinds kort doet hij dat vooral door te zwemmen. En dat op zo veel mogelijk verschillende plaatsen. “Ik had die Facebookoproep meer als grap bedoeld. Als er tien zouden reageren, was het al een succes.”

Maar dit weekend was Bjorn al aan zijn veertigste zwempartij-op-uitnodiging toe. Dat is al viermaal meer dan hij had verwacht. “Nu het zo goed gaat, heb ik de lat meteen op honderd gelegd. Ik wil in honderd privézwembaden gaan zwemmen. Ik maak er ook altijd iets speciaals van. Met pruiken of een kippenkostuum bijvoorbeeld.”

Zwemmen bij Willy Naessens

Op zijn todolijstje staan zelfs enkele zwembaden van BV’s. “Wanneer Willy Naessens terug is van vakantie, mag ik bij hem gaan zwemmen. Dezelfde belofte heb ik al van zijn The Sky is The Limit-collega Philippe Cracco.”

Wie zijn zwembad wil aanbieden, kan een mailtje sturen naar bjornwheelie7@gmail.com

