Bodybuilder spreekt voor het eerst na reeks moorden

Alexander Dean (24) heeft gisteren tijdens een nieuw verhoor voor het eerst uitleg verschaft. Speurders denken dat Dean naast zijn ex-vriendin Mailys Descamps en haar groot­ouders, ook hobbyfotograaf Jeroen Verstraete heeft gedood.

Na zijn arrestatie vorige week werd de West-Vlaming al een eerste keer verhoord. Zonder succes. Gisteren, zo werd ons bevestigd, gaf hij wél uitleg. Over de eerste drie moorden bestond al geen twijfel, aangezien het moordwapen – een mes – in zijn rugzak zat bij zijn arrestatie.

Deze ochtend komt er een “belangrijke mededeling”

Of hij de moord op de fotograaf bekend heeft, wou gisteren niemand kwijt. Vanochtend volgt wel “een belangrijke mededeling” van zijn advocate. Er is intussen ook een psychiater aangesteld om uit te klaren of Dean depressief was.

