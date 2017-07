Britse en Belgische royals herdenken Slag om Passendale in Ieper

Ieper - De Britse prins William en zijn echtgenote Kate Middleton en het Belgische koningspaar hebben zondagavond de Slag om Passendale van 1917 herdacht. Dat gebeurde tijdens een speciale Last Post Ceremony onder de Menenpoort in Ieper.

Hoog bezoek onder de Menenpoort in Ieper die vorige week nog haar 90ste verjaardag vierde. De Britse en Belgische leden van het koningshuis brachten hulde aan de slachtoffers van de Slag om Passendale die exact 100 jaar geleden werd ingezet. Ze kwamen stipt 20 uur aan en werden onder meer begroet door burgemeester van Ieper Jan Durnez.

De slag om Passendale brak uit op 31 juli en eindigde met een tiendaagse bloedige raid richting Passendale dat werd bereikt op 10 november 1917. Uiteindelijk zouden in die strijd bijna een half miljoen slachtoffers vallen, gewond of vermist raken. De Britten wilden die verjaardag niet zomaar laten voorbij en namen de regie in handen van een ijzingwekkende Last Post Ceremony.

Theresa May, Steven Vandeput en Bart Tommelein

400 genodigden konden de ceremonie volgen waaronder 200 nabestaanden van personen die op de Menenpoort gegrift staan. Ook Brits premier Theresa May was aanwezig, net zoals federaal minister van Defensie Steven Vandeput en Vlaams minister voor Energie Bart Tommelein. Ook heel wat burgemeesters uit de Westhoek waren aanwezig.

Prins William aan het woord

Na de traditionele opening door de klaroenblazers van de Last Post Association nam prins William het woord. Hij zei dat honderd jaar na de oorlog Groot-Brittannië en België nog steeds schouder aan schouder staan. Hij reflecteerde over de betekenis van de Menenpoort en de dagelijkse ceremonie.

“Een plaatselijke politiecommissaris woonde de inhuldingsplechtigheid in 1927 bij. Hij hoorde het blazen van de Last Post en was zo ontroerd dat hij en zijn vrienden later besloten hier tot in eeuwigheid elke avond te laten klinken. Het is een eenvoudig eerbetoon van de plaatselijke bevolking aan hen die gevochten hebben”, aldus de Hertog van Cambridge.

Koning Filip brengt hulde

Even later nam ook koning Filip het woord. Hij bracht hulde aan de Last Post Association die al ruim 30.000 keer de Last Post heeft geblazen onder de Menenpoort. Dat gebeurt dagelijks om 20 uur. “Laat ons, nu wij hier vandaag bijeengekomen zijn, samen met de nieuwe generaties onze toewijding aan de gevallenen vernieuwen en de vrijheid die wij aan hen te danken hebben op passende wijze gebruiken om hu offer te eren”, aldus de koning.

De Last Post

Daarna werd de Last Post dan ook geblazen door de klaroeners en werden kransen neergelegd door de leden van het Britse en Belgische koningshuis, maar ook door negentien vertegenwoordigers van de alle landen die vochten aan het front van de Ieperboog.

De ceremonie wordt om half tien gevolgd door een publieksevenement waarbij 8.000 mensen zullen genieten van projecties op de Lakenhallen waarbij het verhaal van de Eerste Wereldoorlog verteld zal worden. Op weg naar de receptie in de Lakenhallen viel de Britse premier Theresa May op door de mensen langs de kant te begroeten en een praatje te slaan.

