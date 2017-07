Vuurgevecht tijdens wilde achtervolging in Limburg

Lummen / Heusden-Zolder / Beringen - De politie is zondag in de vooravond binnengevallen in een huis aan de Koolmijnlaan in Heusden-Zolder. Twee tot drie personen werden bij de inval ingerekend. De aanleiding zou een conflict binnen de familiale sfeer zijn.

Het conflict begon alvast in Lummen waar inzittenden van meerdere auto’s de achtervolging op elkaar inzetten en elkaar vanuit de auto’s onder vuur namen. Voor zover gisteravond kon nagegaan worden, zouden daarbij geen gewonden zijn gevallen. De rit verliep van Lummen via Beringen en eindigde uiteindelijk op de Koolmijnlaan in Heusden-Zolder.

Zowel aan de voor- als aan de achterzijde van een woning vielen gewapende agenten binnen. De actie lokte heel wat nieuwsgierigen. De personen die werden ingerekend, werden gisteravond laat nog verhoord. Meer details over de feiten konden gisteravond laat niet worden vernomen omdat het onderzoek nog volop bezig was.