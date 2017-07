Handjes vasthouden: opvallende vondst van Standard-coach is niet toegelaten

Een opvallend fenomeen gisteren Achter de Kazerne. Vijf à zes spelers van Standard hielden bij vrijschoppen van KV Mechelen elkaars handen vast en vormden zo een ketting, om infiltrerende tegenstanders tegen te houden.

Trainer Sa Pinto had het manoeuvre in de voorbereiding al meermaals uitgeprobeerd. “Je kunt zo de ruimtes tussen de spelers klein houden en de situatie beter controleren”, zei de Portugees achteraf.

Helaas voor Standard werkte de scheidsrechter niet mee. Lawrence Visser greep in toen Laifis, Sa en co. een tweede ketting vormden. “Toen we merkten dat Standard dit keer effectief tegenstanders afblokte, heb ik hen gewaarschuwd dat dit niet kon en zijn ze ermee gestopt. Uiteraard staat er in de reglementen niet letterlijk dat je geen handjes mag houden, maar spelers tegenhouden met de armen is niet toegestaan.”

