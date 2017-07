Mourinho reageert briljant op geruchten rond vertrek Fellaini bij Man United

In de Turkse pers werd deze week gesteld dat Marouane Fellaini op weg zou zijn naar Galatasaray. Ajansspor meldde zelfs dat de Rode Duivel al een persoonlijk akkoord had met de topclub. José Mourinho veegde die geruchten echter in één keer van tafel.

Manchester United was zondag tijdens een oefenwedstrijd met 3-0 te sterk voor het Noorse Valerenga. Fellaini opende voor rust de score en ook Romelu Lukaku deed de netten trillen voor de Red Devils.

Na afloop werd Mourinho gevraagd naar de geruchten over een mogelijk vertrek van Fellaini. “Galatasaray heeft een grotere kans om mij in huis te halen dan Marouane”, reageerde de Portugees op briljante wijze. “Hij is veel te belangrijk voor ons. Ze maken geen kans.”