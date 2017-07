KV Oostende ging zondag met 0-1 de boot in tegen Moeskroen, maar had tijdens de wedstrijd een karrenvracht aan goede kansen. Vooral Musona werkte slecht af toen hij doelman Butez omspeelde en de bal maar in het lege doel moest leggen, in de eerste helft liet hij ook na te scoren, oog in oog met de debutant van Moeskroen. Joseph Akpala en Antonio Milic kregen kansen, maar lieten de netten niet trillen. Afwerken aan 0%, hopelijk loopt het donderdag vlotter tegen Marseille.