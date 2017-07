Waarom jeugdpsychiater Peter Adriaenssens het, ondanks zijn beroepsgeheim, opneemt voor de vermoorde Eline

In een opmerkelijke open brief neemt kinderpsychiater Peter Adriaenssens het op voor Eline (14), het Leuvense tienermeisje dat vorige week om het leven werd gebracht door haar moeder, een vermaarde neurochirurg. “Dat je herleid werd tot ernstig psychisch lijden met een verzonnen hersentumor kon niet meer voor ons. We willen respect voor jou.” Een sneer naar de communicatie van Jef Vermassen, advocaat van de opgesloten chirurg.