Wanneer de toerist een terrorist wordt. Zes plaatsen die door massatoerisme onleefbaar worden

Een protestmars, een blokkade van het ministerie van Toerisme en niet mis te verstane graffitiboodschappen maakten het afgelopen weekend duidelijk: in Palma de Mallorca zijn toeristen aangeschoten wild door de aanhoudende overlast waar ze voor zorgen. Maar de hoofdstad van Baleareneiland Mallorca is lang niet de enige Europese bestemming waar de lokale bevolking en het stadsbestuur in het verweer gaan tegen het massatoerisme. Verschillende populaire steden namen al maatregelen, en gaan dat in de toekomst nog meer doen. Een overzicht.

1. VENETIE: “We wonen in een oorlogszone”

“In juli en augustus is de stad tegenwoordig een oorlogszone.” Paola Mar, hoofd van de dienst Toerisme van Venetië, windt er in de krant The Independent geen geen ...