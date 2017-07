Autopsie van vrouw die in Egypte vermoord werd

Waregem - Een week nadat Sofie Daenen (32) dood werd aangetroffen in een hotel in Egypte, is haar lichaam terug in het land. Gerechtelijke bronnen bevestigen dat er intussen lijkschouwing plaatsvond in Antwerpen.

De Waregemse was er op huwelijksreis met haar man, ex-paracommando Gregory V.V. (34). Die klopte haar voor en tijdens de huwelijksreis al het ziekenhuis in. Hij wordt beschouwd als haar moordenaar en zit in Egypte in de cel, maar ontkent volgens onze informatie dat hij de dader is.

Lees ook: Gregory V.V. werd al minstens tien keer opgepakt voor drugs en huiselijk geweld: paar dagen voor haar huwelijk werd Sofie nog in het ziekenhuis geklopt