Jobstudente ontmoet in 24 uur tijd twee wereldsterren in Brugge

Brugge - Hoeveel toeval kan je tegen komen in 24 uur tijd? De Brugse Shana Vandenberghe (24) ontmoette tussen vrijdag- en zaterdagavond twee wereldsterren. In het hamburgerrestaurant waar ze werkt, mocht ze ‘Friends’-actrice Courteney Cox het toilet wijzen, terwijl ze de nacht voordien toevallig was uitgeweest met de zanger Sam Smith.

Shana Vandenberghe moet gedacht hebben dat ze in ­opnames van het Eén-programma Sorry voor Alles was ­beland. “Hoe zot is dees toch? Ik heb mezelf in de arm ­geknepen om het te kunnen geloven. Ik ben een simpele jobstudente in het Brugse hamburgerres­taurant Jilles Beer & Burgers, en dan staat daar plots de ­wereldster Courteney Cox voor je neus. Dé Monica uit Friends. En die vraagt je: Waar is het toilet?”

Dat was zaterdagavond rond vijf uur. De rest van het personeel kon het amper geloven. Zouden ze durven te vragen om een foto te nemen? ­Misschien toch maar gewoon stiekem een foto nemen als ze van het toilet komt.

“Courteney bleef vriendelijk”, zegt Shana. “Ze wilde de twee hamburgers betalen, die een man net voor haar – de manager? – al had besteld en betaald.”

“Ben jij Sam Smith?”

Voor Shana was het allemaal zo moeilijk te vatten. Want nog geen 17 uur daarvoor was ze aan het uitgaan met Sam Smith, een andere wereldster. “Dat verhaal is, zo mogelijk, nog ongelooflijker”, zegt ze.

Vrijdag na haar shift was Shana met vrienden iets gaan drinken op de Brugse Eiermarkt. Daar spotte ze een man die wel heel erg leek op Sam Smith, de zanger van ­onder andereWriting’s on the Wall, de James Bond-soundtrack van Spectre.

Eerst ging Shana feesten met Sam Smith (vooraan op foto). Daarna liep ze ook nog eens Monica uit ‘Friends’ tegen het lijf. Foto: rr

“Mijn vrienden geloofden niet dat Sam Smith daar stond. Tot ik hem googelde en hen een foto toonde. Uiteraard durfde ik hem niet aan te spreken, en dus ging ik gewoon dansen. Maar toen kwam Sam Smith zelf ook op de dansvloer met een blik van: Ik heb je wel gezien. Pas op, ik wist wel dat hij homo is. Ik was dus niet naar iets op zoek.” (lacht)

Shana raapte al haar moed bij elkaar en vroeg hem op de man af of hij het was. Hij toonde zijn paspoort en daarop stond inderdaad: Samuel Frederick Smith. “Toen hij ook nog eens met zijn ty­pische hoge stem met de dansliedjes begon mee te zingen, was alle twijfel weg.”

Shana en haar vrienden konden rustig met Sam praten – al heeft ze nooit gevraagd wat hij precies in Brugge kwam doen – en er werd zelfs over en weer getrakteerd. En toen het ene café sloot, gingen ze elders gewoon verder dansen. Wist zij veel dat ze de volgende dag een nog grotere ster zou ontmoeten.