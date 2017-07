COMMENTAAR. Leko charmeert niet als enige

In april-mei zit die eerste speeldag van het seizoen al lang niet meer in onze herinnering. Totaal irrelevant. Maar vandaag is het toch prettiger in de schoenen van Ivan Leko te staan in plaats van in die van pakweg Hein Vanhaezebrouck of Yves Vanderhaeghe. Club Brugge, AA Gent en KV Oostende staan voor een belangrijke terugmatch in Europa. Winst en een goede prestatie zitten dan toch lekkerder.