Coach Vanhaezebrouck noemt defensie van AA Gent “zorgwekkend”

“Schietkraam Buffalo” was op bezoek in Sint-Truiden. Vijftien keer mochten de Kanaries gisteren aanleggen, drie keer zaten ze in de roos (3-2). Uitbater Hein Vanhaezebrouck kon er niet mee lachen. “Met de voorbereiding erbij speelden we al twaalf matchen. Dat we daarin maar twee keer de nul hielden, ook tegen ploegen uit provinciale, zegt genoeg.”

AA Gent gaf vijftien kansen weg tegen Sint-Truiden, waarvan er tien binnen het kader gingen. Daar past maar één vergelijking voor: een schietkraam. Afgelopen donderdag kreeg Rheindorf Altach ook al een handvol kogeltjes cadeau, maar de Oostenrijkers mikten minder scherp dan Vetokele en Ceballos. Offensief was het nu ook een pak minder. Recordaankoop Andrijasevic – klaar kijkend en koelbloedig afwerkend – maakte een knappe goal, maar kwam weinig in het stuk voor.

Dé achilleshiel van dit AA Gent is de defensie en de manier waarop makkelijk kansen worden weggegeven. Dat geeft trainer Hein Vanhaezebrouck ook ruiterlijk toe. “We hebben het al een hele voorbereiding moeilijk om de zaken dicht te houden. Met zin voor realisme heb ik voor vier verdedigers gekozen (Horemans, Gigot, Mitrovic en Asare, nvdr.). Gedurende een uur gaven we weinig weg, maar daarna ging het veel te makkelijk. Bij een center vanaf de cornervlag stonden we man op man, dan mag een spits van 1, 73 meter (Vetokele, nvdr.) niet scoren. En die laatste goal was écht het summum. STVV verdedigde wél scherp, wij niet. Hoe makkelijk wij de zaken achteraan laten gebeuren, het is zorgwekkend.”

Doelman Lovre Kalinic was er niet bij door een voetbreuk. Zijn vervanger Jacob Rinne vertrok bij de laatste goal laat, maar je kon de drie tegengoals bezwaarlijk op hem toe schuiven. In de eerste helft had hij zelfs een goede reflex in huis.

AA Gent heeft vroeg in de zomermercato tien miljoen euro uitgegeven aan twee offensieve spelers en een middenvelder. Lag de focus te weinig op defensieve versterking? “We waren er ons van bewust dat we daar iets moesten doen. We zijn ook bezig geweest met verschillende pistes (Odoi, Vanlerberghe,... nvdr.), maar we hebben ze allemaal gemist. We waren op zoek naar grinta en leiderschap en hadden goede pistes, halve akkoorden zelfs. Anders hadden we Troost-Ekong nooit laten gaan. Maar nu staan we met de rug tegen de muur. We mogen zelfs blij zijn dat we geen extra blessures hebben.”

“Ik heb momenteel geen concurrentie achterin. Ik kan niemand aan de kant laten, want er is niemand in de plaats. Terwijl je ziet dat die concurrentie voorin iedereen wél scherp houdt. Maandag (vandaag, nvdr.) komt Dylan Bronn erbij, maar dat is een jonge gast. We mogen hem niet verbranden. Ik verwacht nu een reactie van de anciens, want in Play-off 1 hebben ze wel vaak de nul gehouden. Ze moeten het samen oplossen, hun eergevoel aanspreken.”

Geen Europees voetbal

De transfermarkt is nog een maand open, maar donderdag al is het alles of niets in de derde voorronde van de Europa League tegen Altach. AA Gent kwam in eigen huis niet verder dan 1-1. Een competitienederlaag kun je snel doorspoelen, een seizoen zonder Europees voetbal niet.

“Het is wat het is. We staan donderdag met onze rug tegen de muur”, aldus Vanhaezebrouck. “Ik ben ervan overtuigd dat we beter zijn dan Altach, maar daar ben je niets mee. Je moet het tonen.”

Schietkraam Buffalo blijft de komende week hopelijk achter in Gent. Hein moet zijn botsauto's meenemen naar Oostenrijk om de poort naar Europa open te beuken. Makkelijk wordt dat niet.