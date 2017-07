Anderlecht verandert strategie en zet keeperstalent te koop (voor enkele miljoenen)

Anderlecht verandert zijn strategie. Als keeperstalent Mile Svilar (weldra 18) echt denkt dat het elders beter is, mag hij vertrekken. RSCA vraagt wel enkele miljoenen en een groot percentage op de doorverkoop. Misschien ziet de clan Svilar dan in dat geen enkele topclub Mile nu al een post als eerste keeper kan beloven en een navenant loon.

Op Antwerp zat niet Mile Svilar, maar wel Davy Roef op de bank bij Anderlecht. Svilar was ziekjes, maar in werkelijkheid klikt het niet meer tussen de clan Svilar en het paars-witte bestuur. Vader Ratko vindt zijn zoon klaar om eerste keeper te zijn, ­trainer René Weiler vindt van niet. Daardoor wil Svilar zijn contract dat in 2018 afloopt niet verlengen. Meer nog, de Svilars sturen aan op een vertrek. Deze zomer nog.

Ondertussen probeerde ­Herman Van Holsbeeck al om te sussen. Vorige week nog lanceerde de RSCA­manager een charmeoffensief door te stellen dat Anderlecht erop rekent dat Svilar vanaf 2018 titularis kan worden Paars-wit legde ook een verhuur zonder aankoopoptie voor, maar tevergeefs. De clan Svilar heeft geen geduld en denkt dat Weiler niet snel van mening zal veranderen.

Frustrerend, want Anderlecht investeerde fors in de opleiding van Mile Svilar en had meer loyaliteit verwacht. Omdat die er niet komt, ­verandert paars-wit het geweer nu van schouder.

Svilar staat te koop, maar ze doen hem geen cadeaus. De Brusselaars eisen enkele miljoenen én een fors percentage op een eventuele doorverkoop. Paars-wit wil niet de fout ­maken die Standard beging met Dimata. Die ging van de Luikse B-kern naar Oostende voor 500.000 euro en werd deze zomer door KVO doorverkocht voor 11,5 miljoen.

Vervelend voor Roef

Of Svilar straks effectief vertrekt, valt trouwens nog af te wachten. Hij wordt geciteerd bij Benfica, maar op Anderlecht liep niets binnen en het is vooral vader Ratko die schermt met de Portugese ­interesse. Mile staat dan wel op de radar van Europese topclubs, maar er zijn er weinig die hem meteen zullen aantrekken als eerste keeper met een dik loon. Eerder dan op een transfersom, hoopt ­Anderlecht dus nog steeds op een contractverlenging. ­Zeker als de Svilars inzien dat het gras elders niet altijd groener is.

Alleen is dit zeer vervelend voor Davy Roef. De 22-jarige keeper werd vorig jaar door Weiler aan de kant geschoven, maar is ondertussen weer gepromoveerd tot tweede doelman. Alleen komt Frank Boeckx straks terug uit ­blessure en dus blijft Roef aandringen op een verhuur. Weiler laat hem alvast niet naar het Nederlandse Excelsior Rotterdam gaan.