CLUBNIEUWS. Gentse sterkhouder weer onder het mes, Club heeft nóg nieuw talent op het oog

AA Gent zou de ervaring van Renato Neto best kunnen gebruiken. Nu een transfer er niet in zit en de Braziliaan maar niet speelklaar raakt, wil AA Gent via een nieuwe ingreep de lijdensweg van zijn middenvelder stoppen. Bij Anderlecht wordt de situatie rond Kara en Teodorczyk nauwlettend in de gaten gehouden. Club Brugge daarentegen heeft nog een nieuw talent op het oog, STVV praat met Legear en Eupen rekent op een ex-speler van het grote Barcelona om voor rust te zorgen. Het clubnieuws van de dag met speeldag 1 net achter de kiezen.

AA GENT. Neto voor de tweede keer in vijf maanden onder het mes

Renato Neto (25) zal opnieuw geopereerd worden aan de knie. De Braziliaanse middenvelder van AA Gent ging in maart al onder het mes, maar in de voorbereiding op dit seizoen speelde hij enkel 45 minuten tegen PAOK Saloniki. AA Gent gaf Neto toestemming om medische tests bij Brighton & Hove Albion af te leggen, maar de promovendus in de Premier League haakte daarna af. Brighton wilde geen miljoenen op tafel leggen voor een speler van wie het niet honderd procent zeker was dat hij fit was.

Nu een transfer er niet in zit en Neto maar niet speelklaar raakt, wil AA Gent via een nieuwe ingreep de lijdensweg van zijn middenvelder stoppen. Twee jaar geleden, eind mei 2015, onderging Neto ook al eens een knieoperatie, maar daarna haalde hij wel lange tijd een hoog niveau. De nieuwe ingreep zou morgen al gepland staan en Neto zou daarna opnieuw lange tijd out zijn. (vdm)

ANDERLECHT. Fenerbahçe lonkt naar Teo

De fandag van Anderlecht was een groot succes. Duizenden mensen kwamen naar het Astridpark en schoven aan voor een handtekeningensessie met de spelers. De enige die ontbrak was Kara Mbodj. Er werd ons verzekerd dat de afwezigheid van de Senegalees niets te maken had met een transfer, maar dat hij moest afzeggen om persoon­lijke redenen. Toch is het niet ondenkbaar dat ­Kara het eerlijker vond om niet hartverwarmend te staan wuiven naar de aanhang om dan later toch nog andere oorden op te zoeken. Teodorczyk die aan Fenerbahçe wordt gelinkt, deed het wel.

Ondertussen slaagde Bram Nuytinck voor zijn medische tests bij ­Udinese en tekende hij er voor 4 seizoenen. Anderlecht zoekt daarom een nieuwe verdediger. De voorzitter van het Roemeense Viitorul Constanta gaf aan dat er RSCA-scouts kwamen kijken naar ­Cristian Ganea (25), een stevige linksback, maar er is geen bod.(jug)

CLUB BRUGGE. Opnieuw een talent op het oog

Club Brugge heeft opnieuw een talent op het oog. Blauw-zwart praat momenteel met de entourage van Krépin Diatta (18), een Senegalese offensieve middenvelder, die uitkomt voor het Noorse Sarpsborg. Hij debuteerde bij de Noorse nummer 4, scoorde een hattrick in de beker, maar viel ook op tijdens het WK U20. Eerder werd hij al aan Man U gelinkt, maar die interesse bekoelde. ­Diatta ligt bij Sarpsborg wel nog vast tot 2020 en moet 2 à 2,5 miljoen kosten .(gma)

STVV. Legear aangeboden op Stayen

Sint-Truiden zoekt nog versterking op de flanken en Standard-speler Jonathan Legear (30) werd aangeboden op Stayen. De rechtsbuiten wil graag weg uit Luik en de Rouches zullen hem niet tegenhouden. ­Legear zat alvast niet in de kern tegen KV Mechelen, maar om de overstap naar Limburg te maken zal hij wel moeten inleveren op zijn loon. Toch werd er naar verluidt al met Roland Duchâtelet gesproken en kan STVV een contract klaarleggen voor twee jaar met optie. Gisteren was er nog geen definitieve doorbraak, maar de volgende dagen wordt er verder onderhandeld.(gus)

EUPEN. Ex-speler van Barcelona moet voor rust zorgen

Nog geen dag na het pak slaag tegen Zulte Waregem heeft Eupen een nieuwe verdediger in huis gehaald. De 30-jarige Spanjaard Marc Valiente komt over van Maccabi Haïfa en tekende voor twee seizoenen. Valiente kreeg zijn opleiding bij Barcelona met leeftijdsgenoten als Messi, Fabregas, Piqué en Victor Vazquez. Als prof debuteerde hij bij Sevilla, waarmee hij in 2010 de Copa del Rey won. Nadien speelde Valiente nog voor Valladolid en Maccabi Haifa. Bij Eupen moet hij de blessure van Ibrahim Diallo opvangen en voor meer rust en ervaring in de kwetsbare defensie zorgen.(thst)

En dan nog dit...

*** Jeff Callebaut kreeg geen contract na zijn test bij de Franse derdeklasser Stade Lavallois. Hij keert terug naar KV Mechelen om apart te trainen.

*** Antwerp biedt Nader Ghandri, een Tunesische verdedigende middenvelder van Club Africain, een contract van 3 jaar.