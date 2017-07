COLUMN. Eerste speeldag stelt niet teleur: Moeskroen kampioen!

Ook in het nieuwe seizoen maakt Sportwereld.be elke maandag in een eigenzinnige terugblik de balans op van het voorbije voetbalweekend. Onze columnisten Wim Conings en Jef Van Hoofstat vertellen elkaar wat hen is bijgebleven, het staat u volkomen vrij het met hen (on)eens te zijn...

Beste Wim,

Iedereen was het er vrijdag over eens: Antwerp zou tegen Anderlecht de boel betonneren en hopen op een puntje. De ploeg was - net als het stadion - tenslotte nog een bouwwerf, en dat coach Laszlo Bölöni sprak over “pas klaar zijn in november” boezemde ook al geen vertrouwen in. Resultaat: sterkhouder Hairemans swingde, loopwonder Haroun loopwonderde, en nieuwkomer Batubinsika kuiste op. Een enthousiast Antwerp gaf de landskampioen (zeker voor rust) waar voor zijn geld.

Iedereen was het er zaterdag over eens: Waasland-Beveren stevende af op een vijfde seizoen op rij degradatiestrijd. Resultaat: onder de fijnbesnaarde leiding van nieuwkomer en recordtransfer Morioka naar een dubbele voorsprong op het veld van topploeg Genk, en finaal een méér dan verdiend punt.

Iedereen was het er zondag over eens: Moeskroen was regelrecht degradatiekandidaat nummer één. Resultaat: nieuwkomers Govea, Olinga en Aidara maakten indruk,van Marc Coucke stond meteen weer met de voetjes op de grond. Van angst was bij Les Hurlus geen sprake...

De strijd om Play-off 1 en de vrees voor een ticketje enkele richting Proximus League is nog ver weg. Philippe Clément wil dat zijn Waasland-Beveren de angst en het Calimero-complex van zich afgooit. Van STVV-coach Bartolomé Marquez moet je na al die jaren in het Spaanse voetbal geen catenaccio verwachten. Oude vos Bölöni toonde bij Standard al dat hij staat voor offensief voetbal, en een oude vos moet je ook in een nieuw hol geen nieuwe streken leren. En bij de topclubs toont Ivan Leko nu al dat hij meer Koster dan Preud’homme is: vrank en vrij, in navolging van de koerswijziging die ook Racing Genk vorig seizoen al nam met Albert Stuivenberg.

Het was een mooie eerste speeldag: 26 doelpunten, offensief voetbal, weinig schroom en meteen veel verrassingen. Wel: leve de verrassing! Moeskroen kampioen! Vive l’Excel!

Jef