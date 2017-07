Ronaldo verschijnt vandaag voor rechter, mediabelangstelling is enorm

Cristiano Ronaldo verschijnt vandaag voor de rechter in Spanje en moet vrezen voor een boete van tenminste 28 miljoen euro en een gevangenisstraf van drie en een half jaar. Het Spaanse parket vermoedt immers dat de Portugese ster van Real Madrid voor miljoenen euro’s belastingen heeft ontdoken, iets wat hij zelf staalhard ontkent: “Ik heb een zuiver geweten.” Hoewel vandaag slechts een eerste hoorzitting gepland staat, is de belangstelling van de wereldpers enorm.

Volgens een woordvoerder bij justitie zou de fraude die de stervoetballer van Real Madrid heeft gepleegd, oplopen tot 14,7 miljoen euro. Ronaldo wordt ervan verdacht in 2010 een structuur te hebben opgericht waarmee hij via bedrijven in de Britse Maagdeneilanden en Ierland inkomsten uit portretrechten verborg. De aanklacht luidt formeel “een vrijwillige en bewuste inbreuk op zijn fiscale verplichtingen in Spanje”.

Het management van Ronaldo ontkent alle beschuldigingen en zelf liet de 32-jarige Portugees eerder al weten dat hij “een zuiver geweten” heeft. Maar toch zal hij zich ongetwijfeld zorgen maken. De maximumstraf die hij riskeert is immers niet min: een boete van tenminste 28 miljoen euro en een gevangenisstraf van drie en een half jaar.

Aanklacht heel wat zwaarder dan die van Messi

Eerder deze maand kwam Messi weg met een geldboete. De Argentijnse vedette van FC Barcelona werd aanvankelijk veroordeeld tot 21 maanden gevangenisstraf wegens belastingfraude. De Argentijnse vedette zag die straf begin deze maand echter door het Hooggerechtshof van Barcelona omgezet worden in een boete van 252.00 euro.

Via fiscale constructies in belastingparadijzen Belize en Uruguay verzweeg Messi inkomsten uit portretrechten uit de periode 2007-2009, waardoor de Spaanse schatkist ruim 4 miljoen euro misliep. Beduidend minder dus dan Ronaldo...

Sportieve gevolgen?

Een eventuele veroordeling zou ook sportieve gevolgen kunnen hebben voor zijn club Real Madrid. De kans dat ook Ronaldo een eventuele gevangenisstraf zal kunnen ontlopen door (heel wat) centen te dokken lijkt dan wel groot, een zware veroordeling zou er wel eens voor kunnen zorgen dat Ronaldo Spanje vaarwel zegt. Ronaldo, die vorig jaar zijn contract in de Spaanse hoofdstad nog verlengde tot juni 2021, voelt zich door deze hele zaak immers oneerlijk behandeld en vorige maand raakte al bekend dat hij daarom een vertrek overweegt.

Dat de zaak leeft in Spanje en ver daar buiten, is te zien aan de mediabelangstelling voor de eerste dag, waar enkel een eerste hoorzitting zal plaatsvinden...