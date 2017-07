AA Gent haalt centrale verdediger Dylan Bronn om “zorgwekkende defensie” te versterken

Gent - Coach Hein Vanhaezebrouck noemde de defensie van AA Gent “zorgwekkend” na de nederlaag in Sint Truiden. En kijk: amper een dag later hebben de Buffalo’s hun selectie versterkt met centrale verdediger Dylan Bronn. De 22-jarige voetballer, die de Tunesische en Franse nationaliteit heeft, ondertekende in de Ghelamco Arena een contract voor vier seizoenen, zo laten de Buffalo’s maandag weten op de clubsite.

Bronn komt over van de Franse tweedeklasser Chamois Niort en genoot zijn jeugdopleiding bij AS Cannes. Hij heeft een cap voor Tunesië achter zijn naam. Eind maart kwam hij in actie in de oefenmatch tegen Marokko.

Bronn (1m85) is een rechtsvoetige centrale verdediger die ook als rechtsback uit de voeten kan. “Bronn wordt omschreven als een snelle, wendbare en sterke centrale verdediger die goed anticipeert”, meldt AA Gent. “Als product van de Franse school beschikt hij over een goed voetballend vermogen.”

AA Gent begon zondag slecht aan de competitie met een 3-2 nederlaag op het veld van STVV. Enkele dagen eerder raakte het team van Hein Vanhaezebrouck ook al niet voorbij het bescheiden Altach (1-1) in de derde voorronde van de Europa League. Donderdag volgt de return in Oostenrijk.