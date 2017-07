Waarom Leko meer heeft van Koster dan van Preud’homme: aanvallend, gedurfd en naïef Club Brugge

Club Brugge zal dit seizoen veel scoren. En tegen betere tegenstanders dan een tenenkrullend slecht Lokeren zal het ook aardig wat doelpunten slikken. Het blauw-zwart van Ivan Leko bulkt van de aanvallende intensiteit en offert daar graag verdedigende stabiliteit voor op. Liever een 5-5 dan een 1-0-zege. Het is voetbal dat werkt tegen de mindere goden in België, maar moet je woensdag ook zo spelen in en tegen Basaksehir? Volgens Leko zeker wel.