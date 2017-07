GERUCHTEN. Neymar neemt zelfs afscheid van... Real Madrid, Barça speurt naar vervangers

Neymar is op dit moment in China.

De transfergeruchtenmolen draait op volle toeren. Eén naam komt steeds terug tijdens deze periode, en dat is die van de Braziliaan Neymar. De superster zou Barcelona verlaten deze zomer voor het steenrijke PSG en nam na de oefenwedstrijd tegen Real zelfs al afscheid van de rivalen uit Madrid. Barcelona blijft niet bij de pakken zitten en heeft al een shortlist met vervangers opgesteld. Uw dagelijkse geruchten.

Afscheid van Real Madrid

Barcelona won vorig weekend de eerste Clasico van het seizoen tegen Real Madrid, meteen het einde van hun Amerikaanse tour. Na de wedstrijd tegen Real zou Neymar minstens een kwartier doorgebracht hebben in de kleedkamer van Real Madrid, waar hij het shirt van Sergio Ramos en Casemiro verzamelde. Volgens de Spaanse media nam Neymar uitgebreid afscheid van zijn rivalen voordat hij naar PSG verhuist, Sergio Ramos liet na de wedstrijd al lachend weten dat hij “hopelijk nooit meer zijn shirt moet wisselen met Neymar”.

Dat een vertrek naar PSG nakend is, zou blijken uit het feit dat Neymar sponsoractiviteiten in China had afgezegd wegens “transferbeslommeringen”. Toch zat de Braziliaan zondag op maandag op een vliegtuig naar China, zo bleek op Instagram. Volgens de Qatarese pers maakt Neymar daarna een tussenlanding in Qatar, waar hij zijn handtekening onder een contract bij PSG zal zetten.

PSG bereidt voorstelling Neymar al voor

Volgens het Amerikaanse ESPN onderzoekt PSG al hoe het Neymar wil voorstellen aan het publiek. Een gewone presentatie in het stadion is natuurlijk niet groots genoeg voor de eerste speler die meer dan 200 miljoen euro zou kosten. PSG heeft daarom aan de Parijse politie gevraagd of het Neymar kan voorstellen in de straten van Parijs, of aan de Eiffeltoren zoals met Zlatan Ibrahimovic in 2012.

Wie wordt zijn vervanger?

Als Neymar vertrekt bij Barcelona, heeft de Blaugrana natuurlijk een vervanger nodig. Zijn landgenoot Philippe Coutinho is de voornaamste kandidaat om hem op te volgen, maar Liverpool houdt het been stijf en zou boter bij de vis willen. Daarom kijkt Barcelona ook naar andere kandidaten, zo zou Mesut Özil ook hoog op de shortlist staan bij een eventueel vertrek van Neymar. Özil weglokken bij Arsenal zou Barcelona slechts 60 miljoen kosten, terwijl Coutinho zeker 85 miljoen zou kosten. Ook Paulo Dybala, Antoine Griezmann, Eden Hazard en Dele Alli worden genoemd als mogelijke vervangers voor Neymar.



“Problemen met Financial Fair Play”

Als Neymar daadwerkelijk naar PSG trekt, dan zal de Spaanse voetbalbond een klacht neerleggen bij de UEFA. Dat meldt het Spaanse AS. Volgens LaLiga schendt PSG de regels van de Financial Fair Play via hun Qatarese investeerders. “Het is onmogelijk dat PSG zoveel inkomsten kan genereren via hun commerciële activiteiten”, stelt voorzitter Javier Tebas.

Wat met Alexis Sanchez?

Door de transfersaga rond Neymar is het relatief stil rond Alexis Sanchez. De Chileense aanvaller wil Arsenal nog steeds verlaten deze zomer, al heeft hij volgens de Telegraph zichzelf al onmogelijk gemaakt bij PSG en Bayern München. Sanchez zou namelijk 450.000 euro per week eisen, en dat kunnen/willen (schrap wat niet past) voorgenoemde clubs niet betalen. Eén ploeg die daar blijkbaar geen problemen van maakt, is Manchester City. De ploeg van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne gaf deze zomer al bijna 250 miljoen euro uit (hallo, Financial Fair Play?), maar manager Pep Guardiola zou Alexis Sanchez er bijzonder graag bij hebben.



Ook Sanchez wil herenigd worden met Guardiola, waar hij onder trainde bij Barcelona, en staat volgens de Telegraph op het punt om een transferverzoek in te dienen. Arsenal speelt dit seizoen voor het eerst sinds 2000 geen Champions League en dreigt zo dus enkele smaakmakers te verliezen. Ook Alex Oxlade-Chamberlain kan de Gunners verlaten. Hij staat op het lijstje van Chelsea, dat dringend nieuwe — Engelse — middenvelders zoekt.