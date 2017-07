Oplossing in de maak voor Mbaye Leye?

Er lijkt een oplossing in de maak voor de uitzichtloze situatie van Mbaye Leye bij Zulte Waregem. Eupen informeerde vorige week al bij Essevee naar de spits en zou nu ook dichtbij een akkoord staan met Leye zelf.

In de zoektocht naar aanvallende versterking heeft Eupen haar pijlen gericht op Mbaye Leye. De 34-jarige aanvaller wil sinds deze zomer absoluut weg bij Zulte Waregem. De club uit de Oostkantons wil hem daar graag een handje bij helpen. Essevee-manager Eddy Cordier bevestigt dat Eupen vorige week nog informeerde naar de situatie van de spits, die voor een Belgische club wel nog 500.000 euro zou moeten kosten. Voor Eupen, geen rechtstreekse concurrent van Zulte Waregem in de strijd om Play-off 1, is het niet ondenkbaar dat die prijs wat naar beneden kan. Ook de onderhandelingen met de speler zelf zouden de goede richting uitgaan.

Dat Eupen aan Leye denkt is op zich niet zo verwonderlijk. Naast zijn kwaliteiten op het veld zou Leye aan de Kehrweg ook een belangrijke rol in de kleedkamer kunnen vervullen als voorbeeldfiguur voor de vele jonge Afrikaanse spelers bij Eupen.