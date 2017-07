Transfer Vermaelen van de baan? Nieuwe Barça-coach onder de indruk na voorbereiding

Thomas Vermaelen werd deze zomer al in verband gebracht met een terugkeer naar de Premier League, maar volgens de Spaanse pers zou een vertrek bij Barcelona niet meer aan de orde zijn. Onder nieuwe coach Ernesto Valverde zou Vermaelen zijn plaatsje hebben in de kern van de Blaugrana.

Crystal Palace, West Brom, of toch terug naar Arsenal? Veel Premier League-ploegen speuren deze zomer naar betrouwbare verdedigers en dus valt de naam van Thomas Vermaelen meer dan eens in de geruchtenrubrieken. Volgens het Spaanse AS is een vertrek echter niet meer aan de orde, want nieuwe Barcelona-coach Ernesto Valverde lijkt niet van plan om de verdediger te verkopen. Vermaelen maakte indruk tijdens de voorbereiding in Amerika. Gerard Piqué en Samuel Umtiti zijn de eerste keus centraal in de defensie, maar voor Valverde ligt Vermaelen in balans met Javier Mascherano als eerste vervanger voor dat duo.

Vermaelen maakte naam en faam bij Arsenal tussen 2009 en 2013, maar in het seizoen 2013-2014 verkoos Arsène Wenger Per Mertesacker en Laurent Koscielny boven de blessuregevoelige Belg. Vermaelen verhuisde naar Barcelona, waar hij vooral revalideerde en op de bank zat. Een verhuis naar AS Roma vorig seizoen viel ook in het water door blessures, maar nu is Vermaelen weer helemaal fit.