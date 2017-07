De mooiste make-up van Tomorrowland: dit kan je leren van de glittermeisjes

Tijdens het tweede weekend Tomorrowland was de madness alweer compleet en ook met make-up gingen dames van over de hele wereld wild. Vijf leuke looks vanop de weide en extra tips van MAC-visagiste Ines Borgonjon, die van pas kunnen komen tijdens de rest van de festivalzomer.

Jaime en Georgia, Australië

Jaime (links) deed wimperlijm op een kwastje en bracht aan onder haar ogen. Daarna dompelde ze het onder in een potje glitter en streek ze ermee over de lijm. In haar beide ooghoeken bracht ze, opnieuw met een druppel wimperlijm, kleine zilverkleurige studs aan. Mascara een aangezette wimpers maakten de look af. Georgia (rechts) kocht witte oogpotlood en tekende streepjes op haar neusbrug. De twee sterretjes op haar voorhoofd bevestigde ze met wimperlijm. Ze werkte haar look af met een beetje rode lippenstift, wenkbrauwen on fleek en valse wimpers.

Zin Zin, Maleisië

Deze bezoekster haalde ook het beste uit haar blik met een setje contactlenzen en valse wimpers. Ze tekende met waterproof eyeliner een sierlijke cateye. Om het allemaal nog een tikje meer festival proof te maken, kocht ze een setje stickers voor boven de wenkbrauwen en op het voorhoofd. Omdat ze de steentjes niet individueel met lijm moest bevestigen, was haar look helemaal af binnen het half uur tijd. In haar rugzak heeft ze wel een tube wimperlijm om in te grijpen indien er een sieraad los komt te zitten.

Eline, België

Landgenote Eline had een totale feeërieke look in gedachten. Boven haar wenkbrauwen ging ze voor zelfklevende studs. Die combineerde ze met glitters tegen haar haarwortels. Ze mengde de kleurrijke confetti met haargel en bracht zorgvuldig aan met een haarverfborstel. Om haar jukbeenderen in de kijker te zetten, gebruikte ze een highlighter met zilverkleurige schijn. Een zachtroze lippenstift was de finishing touch.

Adela, Tsjechië

Adela zag eruit alsof ze uit een film van Tim Burton was geglipt om even een kijkje te komen nemen op Tomorrowland. Ze maakte eerst haar ogen op - een smokey eye met paarstinten en een dikke laag mascara. Daarna ging ze met waterbestendigde eyeliner aan de slag en maakte ze een zwarte verticale lijn met schaduweffect. Om het allemaal iets liever te maken, kwam er onder haar linkeroog een zwart hartje. Simpel, maar de blondine had toch een uur nodig om haar make-up op punt te krijgen.

Tasha en Jess, Groot-Brittannië

Deze Britse vriendinnen gingen helemaal wild met glitter. De steentjes op hun gezicht bevestigden ze met wimperlijm. De glitters op hun lichaam fixeerden ze op een andere, verrassende manier: met vaseline. Ze strooiden er glitter over en klaar. Jess verstoof ook nog wat body glitter in haar decolleté.

Tips van de professional

Ines Borgonjon, die zich tijdens Tomorrowland samen met collega’s op Dreamville installeerde om festivalgangers op te maken, raadt aan dat je steeds voor long wearing producten kiest die waterproof zijn. “Of het nu bloedheet is of pijpenstelen regent: beide weersomstandigheden eisen eigenlijk hetzelfde van je make-up: als je natgeregend bent of zweet, moet de look blijven zitten. De visagiste voegt eraan toe dat je best voor producten op oliebasis kiest omdat die waterafstotend werken. Van plan om bloemetjes of sterren op je gezicht te tekenen met een kwastje? Ga dan voor acrylverf die vriendelijk is voor het gezicht. En vergeet uiteraard geen waterproof mascara. Lippenstiften met veel pigment zijn ook een aanrader omdat het pigment in de lippen dringt en ze dus veel langer hun kleur behouden.

Foto: MAC

Bye bye glitters

Maar hoe krijg je de make-up die extra goed blijft zitten ’s avonds weer weg? “Gebruik een remover op oliebasis. Ook gezichtsolie, die dient om je gelaat te hydrateren, kan helpen. Breng met een watje aan op de zones die je wenst te reinigen zoals je ogen. Met speciale cleansing oil krijg je echt alles af. Ines heeft nog een tip voor dames die zich aan dé trend van de festivalzomer wagen: glitters in overvloed. “Neem een stukje plakband. Het maakt niet uit welke, zolang het maar kleeft. Bevestig op de glitters en bij het verwijderen hangen ze allemaal aan de plakband. De rest kun je verwijderen met make-upremover. Doe dit niet meteen: glitters eraf wrijven heeft een te hard scrub-effect."

Meer make-up inspiratie voor op de festivalweide.