Waarom de nederlaag van AA Gent niet onverwacht is, maar die van Oostende wel

Opvallende vaststelling na het weekend: Oostende en Gent verloren allebei hun openingswedstrijd nadat ze donderdag ook in actie waren gekomen in de Europa League. De logische verklaring die ook Oostende-coach Yves Vanderhaeghe gaf zondag: vermoeidheid. Maar klopt dat wel? Hadden de andere ploegen uit de Europa League daar ook last van?

Voor 34 van de 58 (59%) ploegen die donderdagavond in actie kwamen in de Europa League, waaronder AA Gent en KV Oostende, stond er dit weekend alweer competitievoetbal op het programma. AA Gent en KV Oostende konden zich in de competitie niet herpakken na het mindere resultaat donderdag. En komende donderdag mogen ze opnieuw aan de bak. Drie wedstrijden in tien dagen, dat is redelijk zwaar zo vroeg in het seizoen. Oostende-coach Yves Vanderhaeghe gaf dan ook aan na de wedstrijd tegen STVV dat de fysieke vermoeidheid zijn ploeg parten speelde. Maar als we kijken naar de resultaten van ploegen in de Europa League, dan volstaat dat niet als argument.

Vermoeide benen wegen minder na overwinning

Vijf van de acht ploegen (63%) die donderdag in Europa wonnen, konden dit weekend opnieuw winnen in de eigen competitie. Slechts één van die acht ploegen (13%) verloor hun competitiewedstrijd. Voor die ploegen wogen de vermoeide benen blijkbaar dus een stuk minder zwaar na de mentale boost van het Europees voetbal. Ook bij KV Oostende was er sprake van een positief gevoel na de wedstrijd in Marseille, want ondanks het tegenvallende resultaat speelde Oostende donderdag erg sterk. Toch kon die boost de benen bij Oostende niet verlichten tegen Moeskroen.

Foto: Photo News

Van de ploegen die donderdag het onderspit moesten delven in Europa, moesten er dit weekend 13 opnieuw de wei in. Zes van die dertien (46%) konden zich herpakken en wonnen hun competitiewedstrijd. Dat is op zich niet onlogisch, want de clubs die Europa League spelen zijn meestal de betere in de eigen competitie. Totaal onverwacht, slaagde Oostende dus niet in. KVO is zelfs één van de drie ploegen (van de 58 die er donderdag in actie kwamen), die na een nederlaag donderdag opnieuw verloren in de eigen competitie.

Een gelijkspel op donderdag, dan wordt het moeilijk op zondag

Voor AA Gent lagen de kaarten anders na het gelijkspel donderdag. Slechts vier van de elf (36%) ploegen die donderdag gelijk speelden, konden dit weekend opnieuw aanknopen met een overwinning. Voor vijf van de elf (45%), waaronder dus AA Gent, volgde een nederlaag. De uitschuiver op Sint-Truiden mag dus een verrassing lijken, in vergelijking met de andere ‘Europese’ ploegen komt dat puntenverlies niet geheel onverwacht. Toch mag Hein Vanhaezebrouck met recht en rede ontevreden zijn over het resultaat van afgelopen donderdag tegen Altach. 16 van de 29 ploegen (55%) konden hun heenwedstrijd thuis immers winnen. Gent slaagde daar niet in.

Foto: Isosport

Oplossing? Later competitiebegin of maandagavondvoetbal?

Niet alle nationale competities zijn al begonnen. De Jupiler Pro League begint relatief vroeg, zeker ten opzichte van de toplanden. 24 van de 58 ploegen die donderdag aan de bak moesten in de Europa League, zitten eigenlijk nog in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. 11 van die 24 (46%) wonnen donderdag, terwijl er slechts 9 van de 34 ‘actieve’ (28%) ploegen de heenwedstrijd winnend afsloten. Ook al zijn het vaak de ploegen uit de sterkere voetballanden die nog niet aan het seizoen begonnen, toch is het een opvallende vaststelling. Ploegen die al aan de competitie bezig zijn, zouden fysiek toch al verder moeten staan en meer matchritme hebben, maar zonder resultaat in Europa dus.

Is maandagavondvoetbal dan een oplossing? Twee ploegen die donderdag Europa League speelden, moeten pas vanavond opnieuw aantreden in de competitie. Afwachten wat hun resultaat wordt.