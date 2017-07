"Mijn kinderen gaan later slapen in de vakantie. Ben ik nu een slechte ouder?"

U vraagt: "In de vakantie heb ik geen zin om te strijden met mijn kinderen als ze niet naar bed willen. Dus mogen ze gewoon langer opblijven. Ben ik nu een slechte ouder?”

Als uw kinderen het niet doen, mag u het wel: op beide oren slapen. “Kinderen hebben meer slaap nodig dan volwassenen, maar als er eentje wat langer wil opblijven omdat het niet moe is: dat is prima”, zegt de Amerikaanse wetenschapsjournalise Maggie Koerth-Baker in New York Magazine. “Bedtijd is ook maar een constructie die we zelf hebben opgezet”.

Annelies Smolders, psychologe en slaapexperte, is het met haar eens. “Het is vakantie, ze moeten niet naar school, dus laat ze opblijven. Ouders vragen mij vaak om lijstjes te maken met ideale slaappatronen, maar het slaappatroon van kinderen is net zo verschillend dan hun schoenmaat: je hebt lange slapers, korte slapers, vroege vogels, … In de zomer is het langer licht, dus begint ons lichaam later met de aanmaak van melatonine, de stof waarvan we slaperig worden. Als ze ’s avonds nog spelen en actief zijn, is de slaapdruk ook helemaal anders dan op een avond tijdens het schooljaar, wanneer ze huiswerk gemaakt hebben en nog wat tv gekeken hebben. Dus nee, het is niet erg als ze dan wat later in hun bed liggen.”

Annelies Smolders

“Wil je toch een regelmaat houden in het slaappatroon van je kinderen, zorg dan dat ze op een vast uur opstaan. Als de kinderen elke dag op hetzelfde uur opstaan, is de kans ook groot dat ze ’s avonds rond hetzelfde moment moe worden. Gaan ze toch eens wat later slapen, zullen ze die ‘slaapschuld’ wel inhalen en de volgende dag wat vroeger moe zijn. Kinderen langer laten uitslapen is geen verrijking: vanaf vijf uur ’s ochtends hebben we niet zo’n diepe slaap meer, de kwaliteit is veel lager dan de slaap tijdens de eerste uren. Door langer te slapen, wordt hun ritme wel helemaal ontregeld.”

“Kinderen hebben hun slaap wel nodig, want dat is het moment waarop ze verwerken, groeien en recupereren. Pubers hebben eigenlijk nog het meeste slaap nodig en bij hen zie je ook de meeste problemen: ze blijven tot diep in de nacht gamen of chatten met hun vrienden. Zij gaan hun slaapritme vaak heel erg verschuiven, wat problemen geeft bij het begin van het schooljaar. Om dat tegen te gaan, moet je eigenlijk al de laatste twee weken van augustus beginnen resetten, door bijvoorbeeld vroeger op te staan.”

Meer info over een gezond slaappatroon vind je op www.starttosleep.be