Deze voetballers reisden het meest afgelopen zomer (met één Belg in de top tien)

Na een lang en slopend seizoen vertrokken de voetballers deze zomer naar alle uithoeken van de wereld op vakantie. Ibiza en de VS waren de populairste bestemmingen, zo becijferde reisorganisatie Travelbird via hun socialemediakanalen. Kevin De Bruyne reisde het verst van de Rode Duivels, maar met stip op één staat de Spanjaard Gérard Piqué.

Na het seizoen trok Kevin De Bruyne naar Marbella in Spanje, de Grand Canyon in de Verenigde Staten en Bora Bora in Frans Polynesië. Goed voor een totale afstand van 33.201 km. De Bruyne verzamelde bijzonder veel ‘air miles’, maar toch staat hij pas vijfde in de algemene ranking. Gerard Piqué staat afgetekend op één met zes bestemmingen: hij bezocht afgelopen zomer Argentinië, Libanon, Qatar, Singapore, China en Japan en liet zijn volgers meegenieten van zijn avonturen via Instagram. In totaal overbrugde de Spaanse verdediger 46.923 kilometer in het vliegtuig...

