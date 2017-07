Licht geblesseerde Origi geeft forfait voor Audi Cup

Divock Origi neemt komende week niet deel aan de Audi Cup in München. Dat maakte Liverpool maandag bekend op zijn website. Origi sukkelt met een lichte hamstringblessure, die hij zaterdag opliep bij de warming-up voorafgaand aan de jubileumwedstrijd in het Olympisch Stadion in Berlijn, tegen het 125 jaar geleden opgerichte Hertha BSC.

“Divock is niet beschikbaar voor de twee wedstrijden op de Audi Cup”, bevestigde coach Jürgen Klopp. “We zijn heel voorzichtig met zijn blessure. Zijn situatie wordt van dichtbij in de gaten gehouden, maar we maken ons niet ongerust.” Origi was nochtans goed bezig aan de voorbereiding en toonde zich al ambitieus voor het komende seizoen.

Dinsdag neemt Liverpool het in zijn eerste wedstrijd op de Audi Cup op tegen thuisteam Bayern München. Woensdag wacht een treffen met Atlético Madrid of Napoli.

Behalve Origi zal ook verdediger Joe Gomez (knieblessure) afwezig zijn in de Allianz Arena. De Braziliaan Philippe Coutinho, gegeerd door PSG en FC Barcelona, droeg de aanvoerdersband bij de Reds in Berlijn.