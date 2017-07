Jongedame speelt tijdens livestream met aansteker en heeft daar snel spijt van

Anaïs Germe, op streamingsite Twitch beter bekend als AnaPlaying, zal vermoedelijk geen tweede keer nonchalant omspringen met haar aansteker. Toen de jongedame donderdag tijdens een livestream wat zat te spelen met haar aansteker, zette ze plotseling haar blonde haardos in brand. Pas na enkele seconden merkte ze de gevaarlijke situatie op.

De Française was de videogame League of Legends aan het spelen toen het tafereel zich voordeed. Terwijl ze een gesprek voerde met haar kijkers, zorgde ze er onbewust voor dat het vuur van de aansteker oversloeg naar haar kapsel. In een paniekreactie probeerde ze de vlammen onmiddellijk te doven met haar handen. Met succes, al moest ze wel afscheid nemen van wat plukjes haar.

Germe zag er nadien wel de humor van in. Eens het gevaar was geweken, kon de gamester maar niet stoppen met lachen. Of ze hiermee ook haar lesje heeft geleerd, is maar de vraag.