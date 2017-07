Exuberante transfersommen? Deze speler wisselt van ploeg voor... 10 liter olijfolie

PSG wil Neymar binnenhalen voor 222 miljoen euro, Manchester City maakte van Benjamin Mendy ’s werelds duurste verdediger voor 58 miljoen euro. De transfersommen swingen tegenwoordig de pan uit in het voetbal. Het kan echter ook anders, zo bewijst de Turkse ploeg Yörükalispor. Het overhaalde de Ghanese middenvelder Mohammed Sumaila om één maand voor hen te spelen... in ruil voor 10 liter olijfolie.

De Ghanees Mohammed Sumalia speelt al vijf jaar bij allerhande Turkse amateurclubs, maar toch droomt de 25-jarige middenvelder ervan om ooit in de Süper Lig actief te zijn. Om die droom werkelijkheid te maken, tekende hij een contract voor een maand bij de lokale ploeg Yörükalispor, dat in juli een toernooi speelt. Sumalia hoopt zich daar in de kijker te spelen bij allerhande voetbalscouts en speelt zelfs gratis voor Yörükalispor, maar als teken van dankbaarheid schonken de dorpsbewoners uit Yörükali hem 10 liter zelfgemaakte olijfolie.

Als zijn droom om te spelen in de Turkse eerste klasse niet uitkomt, heeft Sumalia alvast een trouwe schare supporters... en genoeg olijfolie om hen te bedanken met een lekker gerechtje.