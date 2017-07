Arsenal wint toernooi dankzij revolutionair puntensysteem

Per Mertesacker ontvangt de trofee Foto: Photo News

Afgelopen weekend won de Engelse topclub Arsenal in eigen stadion de Emirates Cup. De Gunners verloren de laatste wedstrijd wel met 1-2 tegen Sevilla, dat al zijn wedstrijden won. Door een uniek puntensysteem, waarbij elk doelpunt ook meteen een extra punt in de rangschikking opleverde, won Arsenal alsnog het toernooi.

Arsenal won zijn eerste wedstrijd van de Emirates Cup van Benfica met 5-2, terwijl Sevilla Leipzig versloeg met 1-0. In een normaal toernooi zou de wedstrijd Arsenal-Sevilla dus bepalen wie het toernooi zou winnen. Maar de Emirates Cup was dit jaar geen normaal toernooi.

Het nieuwe puntensysteem wil immers aanvallend en aantrekkelijk voetbal bevorderen en beloont daarom aanvallende ploegen. Zo bepaalt het reglement dat naast de gebruikelijke punten (3 voor overwinning, 1 voor een gelijkspel en 0 bij een nederlaag), elke ploeg per gemaakt doelpunt een extra punt kreeg. Zo kwam niet Sevilla, maar Arsenal als winnaar uit de bus, nadat de Spanjaarden met 1-2 wonnen. Beide ploegen telden immers 9 punten, uit overwinningen en doelpunten na twee wedstrijden. Aangezien Arsenal meer doelpunten scoorde, wat de doorslag gaf, werden zij als winnaar uitgeroepen.

En in de Jupiler Pro League?

Als de Pro League dit systeem in België zou invoeren, dan zou het klassement er al heel anders uitzien. Zulte-Waregem, Club Brugge en STVV zouden meteen al een grote voorsprong hebben opgebouwd, terwijl Anderlecht met zijn 0-0 maar 1 punt pakte. Zelfs AA Gent zou hen voorbij gaan, want ondanks de nederlaag scoorden de Buffalo’s twee keer, wat hen twee punten zou opleveren. Ook Genk en Waasland-Beveren zouden niet slecht af zijn met hun 3-3, want dat brengt elk 4 punten op. Stof tot nadenken voor de voetbalbond?