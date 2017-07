Topchefs maken op televisie 'traditionele vistaart', maar vallen dan door de mand

In het televisieprogramma 'Topchefs' toonden de Nederlande televisiekoks Robert Kranenborg en Julius Jaspers hoe ze hun variant op de 'Urker Vistaart', een traditioneel gerecht uit Flevoland, klaarmaakten. "Heerlijk", vonden de deelnemers het, maar één ding wisten de chefs niet: de taart heeft helemaal nooit bestaan. Ze is een verzinsel van enkele schooljongens op Wikipedia.

Volgens de pagina op Wikipedia is de 'Urker Vistaart' een "erg zoute taart met makreel, zuurkool en metworst". Kranenborg en Jaspers maakten hun variatie van de taart met kreeft, mosselen en bladerdeeg.

"Door de lokale bevolking wordt deze taart ook wel de smaak van de Zuiderzee genoemd. In tijden van armoede werd deze taart veel gegeten, de dure metworst werd vervangen door goedkope alternatieven zoals baars", weet Wikipedia nog.

De 'Urker Vistaart' zoals ze op Wikipedia staat Foto:

Klinkt aannemelijk, maar het verhaal blijkt volledig verzonnen. Een redacteur van de Nederlandse culinaire website Munchies kent de drie jongens die de 'Urker vistaart' in het leven riepen. De drie maakten in hun schooltijd een sport van het maken van absurde Wikipedia-pagina's. Omdat de meeste pagina's snel offline gehaald werden, probeerden ze een zo realistischer verhaal te bedenken. "We kozen een willekeurig dorp, Urk, en gingen brainstormen. Urk is onlosmakelijk verbonden met vis, dus zo kwamen we bij de vistaart. We voegden allerlei geschiedkundige feitjes toe, zodat je je er echt een beeld van kon vormen. En het werkte: de pagina bestaat nu al negen jaar", vertellen de jongens, die anoniem willen blijven, aan Munchies. "We kregen om de haverklap reacties van moderatoren die zich afvroegen of de taart wel echt bestond. Als eigenaar van het artikel kun je die comments gewoon verwijderen, dus dat deden we."

Tot Julius Jaspers en Robert Kranenborg uitkwamen bij de pagina en de 'Urker vistaart' in hun programma klaarmaakten. 'Ik weet dat Wikipedia niet altijd klopt, maar ik had er nooit over nagedacht dat er ook dingen opstaan die volkomen lariekoek zijn. We dachten: zuurkool met makreel en metworst? Nou ja, dat klinkt niet zo héél vies of onlogisch", zegt Jaspers aan Munchies. Maar hij kan er wel om lachen: "Ik heb er oprecht nooit een moment over nagedacht dat de Urker vistaart niet zou bestaan en het komt pas nu, zes jaar later, uit. Dus ja, goed gedaan. Hele goede grap!"