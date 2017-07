HBO gehackt: script van volgende aflevering Game of Thrones gelekt

Hackers hebben 1.5 terabyte aan data van HBO, het netwerk achter Game of Thrones en andere hitseries, gestolen. Zo circuleren er al een paar afleveringen van lopende HBO-shows, ook zouden de hackers aan de haal zijn gegaan het script van de volgende aflevering van Game of Thrones, dat meldt Entertainment Weekly.

Volgens de site hebben de hackers het script van de aflevering die volgende zondag in de VS uitgezonden zal worden in handen gekregen. Ook dreigen ze meer te lekken, “HBO is aan het vallen”, aldus de anonieme hackers.

In een mededeling bevestigt het bedrijf het lek. “We hebben meteen een onderzoek naar het incident geopend en we werken nauw samen met betrokken autoriteiten en bedrijven inzage cyberveiligheid. Data-bescherming is een topprioriteit van HBO”, klinkt het in een persmededeling.

Wat de hackers allemaal gestolen hebben is alsnog niet duidelijk. Zo circuleren, volgens Entertainment Weekly, de volgende afleveringen van ‘Ballers’ en ‘Room 104’. Ook zou er een script van de volgende aflevering van Game Of Thrones de ronde doen.

Het is overigens niet het eerste lek betreffende Game of Thrones. Zo circuleerden in 2015 de eerste vijf alfevering van seizoen vijf lang voor geplande uitzending. Sindsdien houdt het bedrijf de plot en andere gevoelige informatie angstvallig geheim. Zo kregen medewerkers en cast instructies om hun email met ‘multifactor authenticatie’ te beveiligen en mogen scripts en draaiboeken de set niet verlaten.