Preud’homme: “Systeem van Leko gebruikte ik ook al, alleen mochten de spelers het niet weten”

Sommige spelers van Club Brugge zagen het 3-4-3 systeem dat trainer Ivan Leko gebruikt vorig seizoen niet zitten. Dus gebruikte toenmalig coach Michel Preud’homme het maar zonder hun medeweten, onthulde hij.

Preud’homme heeft er net twee maanden vakantie in Frankrijk opzitten en werd meteen opgevoerd in de voetbalwebcast ‘VISTA!’ van Proximus 11 en Het Laatste Nieuws. “Ik probeer te genieten van elk klein moment”, zei hij. “Naar de bakker gaan met de fiets, het huishouden doen... Dat zijn dingen waar ik vroeger nooit tijd voor had. Het is een luxe dat ik die nu eens even niet uit handen moet geven. Een beetje tijd voor mezelf, dat had ik echt nodig.”

MPH is Club Brugge wel blijven volgen en toonde respect voor het werk van zijn opvolger, Ivan Leko. “Op twee matchen zijn ze toch anderhalve helft heel goed geweest. Ik denk dat ze zeker op een acceptabel niveau speelden. Volgens mij gaan ze klaar zijn voor de terugmatch tegen Basaksehir, woensdag in Turkije.”

Leko opteert bij Club Brugge voor een ultra-aanvallende 3-4-3. “Dat 3-4-3 systeem heb ik verleden jaar ook al een paar keer gebruikt”, aldus Preud’homme. “Alleen stonden sommige spelers er op dat moment niet zo voor open. We waren kampioen geworden in een 4-3-3 en ze begrepen niet goed waarom we dan nog van systeem zouden moeten veranderen.” Dus paste Preud’homme een sluw trucje toe. “Ik vroeg één specifieke speler een beetje hoger te gaan staan, zodat ze zonder dat ze het wisten toch 3-4-3 gespeeld hadden”, lachte hij.

Mannaert: “Liever 0 op 18 in Champions League dan 18 op 18 in Europa League”

Manager Vincent Mannaert liet optekenen dat de Champions League nog steeds prioritair blijft voor Club Brugge. Zelfs met het risico op eenzelfde horrorcampagne als die van vorig seizoen. “Ik blijf liever achter met een nul op achttien in de Champions League, dan dat we achttien op achttien pakken in de Europa League”, aldus Mannaert.

Mannaert met een Champions League-bal. Foto: Simon Mouton

“De Champions League blijft toch de beste clubcompetitie ter wereld en je moet altijd de ambitie hebben om erin aan te treden. Als het gaat zoals vorig seizoen en je na match één ook match twee, drie en vier verliest, is dat natuurlijk niet zo fijn. Maar je verliest wel nog steeds in de Champions League. Laat ons er maar vanuit gaan dat we die nul meteen zullen wegwerken.”