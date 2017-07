Eigenaar voetbalclub Arsenal onder vuur door nieuwe “gruwelijke” televisiezender voor jagers

Dierenrechtenactivisten zijn woedend sinds er afgelopen weekend een nieuwe televisiezender is gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Op MyOutdoorTV kan het publiek naar verschillende “gruwelijke” programma’s over jagen kijken. Bedenker van de zender, en tevens ook eigenaar van voetbalclub Arsenal, Stan Kroenke ligt nu zwaar onder vuur.

MyOutdoorTV is te downloaden als app, zodat iedereen overal kan kijken naar het ‘Netflix van de jaagwereld’, zoals de slogan van de zender het zo graag uitlegt. In het menu is er een uitgebreide keuze aan televisieprogramma’s, waarin verschillende wilde dieren steevast een verschrikkelijk einde kennen. Aan 9 euro per maand kan je alles bekijken. Een spotprijsje voor veel plezier, zo klinkt het.

Doodstrijd van beschermde diersoorten

De doodstrijd van leeuwen, olifanten, luipaarden, buffels en zelfs vissen wordt er op de voet gevolgd. Voor het vertier van jagers kunnen ze desgewenst met pijl en boog of met geweren worden afgemaakt. Tussen de programma’s door wordt er reclame gemaakt voor peperdure reizen naar Afrika, het mekka voor jagers die een uitdaging willen.

Eén van de video’s toont hoe een bedreigde diersoort aangevallen wordt. Een Afrikaanse olifant ziet de presentator van het programma en kijkt verschrikt in zijn ogen. Wanneer het dier geraakt wordt met één schot, rent hij woedend naar de man. Nog twee schoten en de olifant valt dood neer op de grond. “Er is geen grootser gevoel in de wereld dan naar jouw olifant toe te kunnen wandelen”, zo klinkt de stem.

Verder zullen er ook nog educatieve filmpjes te zien zijn, waarmee je kan leren om te schieten. Ook staan er enkele kookprogramma’s gepland, waarin de kijkers kunnen zien hoe ze hun net geschoten dier het best kunnen klaarmaken.

“Ethisch verantwoord”

Onbegrijpelijk, zo zeggen verschillende dierenrechtenorganisaties. “We leven in een wereld waarin mensen kunnen zien hoe afschuwelijk en barbaars het jagen op wilde dieren is”, aldus Philippa King, directrice van de League Against Cruel Sports tegen The Times. “En toch kiest de eigenaar van Arsenal ervoor zijn zieke tv-kanaal te lanceren.”

Maar die ziet er geen graten in. “We tonen enkel ethisch verantwoorde sport”, zo klinkt het bij woordvoerder Simon Barr. Volgens hem is het perfect legaal om de dieren op die manier te doden.” Volgens hen doen ze niets verkeerd en maken ze televisie over een sport zoals er zoveel andere disciplines zijn.