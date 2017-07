Hij maakte drie goals in twee matchen. Wie is Emmanuel Bonaventure Dennis, de nieuwe chouchou van Club Brugge?

A new star is born in Bruges. Oké, zijn naam wordt dan wel met dubbele ‘n’ geschreven, maar Club Brugge heeft een nieuwe hit te pakken: “Denis, Denis, I’m in love with you.” Drie goals in twee matchen en een vleugje ‘star quality’: Emmanuel Bonaventure Dennis (19) is de perfecte vervanger van de vertrekkende Izquierdo, al haat zijn manager de vergelijking. Kennismaking met de nieuwe chouchou van Club die maar al te graag alle cijfertjes in zijn contract nakeek.