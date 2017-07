Terwijl haaien strijden om vis, heeft deze krokodil een totaal andere prooi op het oog

Een strijd om een vis tussen enkele haaien en een krokodil. Zo leek de situatie zich te ontwikkelen toen vissers Chris Kennedy en Jadranko Silic in Perth de bloeddorstige dieren in hun buurt zagen zwemmen. Maar toen een van hen een vis in het water gooide, had de krokodil echter een totaal ander hapje op het oog.

Aangezien een klein visje zijn maag nauwelijks zou vullen, koos het reptiel ervoor om een aanval in te zetten op een van de haaien. Keuze was er bovendien genoeg. Verschillende haaien zwommen in de buurt van de boot doordat de Australiërs volop bezig waren met restjes vis overboord te kieperen.

Toen ze opnieuw een vis in het water gooiden, ging de hongerige krokodil plotseling over tot actie. Met een stevige beet in de kop van een van de haaien had het onmiddellijk een nieuwe prooi te pakken. Nadien droeg hij de haai richting een nabijgelegen mangrove.

De vissers waren erg onder de indruk van de aanval. “Ik heb al eerder krokodillen en haaien in het wild gezien, maar nog nooit hoe een krokodil een haai doodt”, vertelde Kennedy aan The West Australian. “Iedereen stond versteld. Het is iets wat je niet elke dag ziet.”