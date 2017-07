Moeskroen huurt Nigeriaanse belofte-international van Liverpool

Luingne / Mouscron/Moeskroen / Dottignies/Dottenijs / Herseaux - Moeskroen heeft zich met de Nigeriaanse belofte-international Taiwo Awoniyi versterkt. De 19-jarige aanvaller komt op huurbasis over van het Engelse Liverpool. Dat meldde de Henegouwse club maandag op zijn website.

Liverpool merkte Awoniyi in 2015 in Nigeria op bij de Imperial Soccer Academy. Voor de Engelse club kwam hij nog niet in actie. In 2015-2016 werd hij aan het Duitse Frankfurt uitgeleend, vorig seizoen aan het Nederlandse NEC. In 22 wedstrijden scoorde hij drie keer voor de club uit Nijmegen.

Moeskroen begon de competitie zondag met een 0-1 zege in Oostende.