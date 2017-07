Deze man doet eindelijk wat hij in 2012 aan Jambers heeft beloofd

Gent - Gentenaar Piet van Praet slijt zijn laatste dagen op de Muide. ‘Pépé Parolé’ – zijn kunstenaarsnaam én de naam van zijn boot – vertrekt eind deze week richting Oostende en kiest daarna het ruime sop, zoals hij het destijds aan reportagemaker Paul Jambers heeft beloofd. “Ik wil de wereld zien.”

Piet van Praet (60) is niet aan zijn proefstuk als het op ‘verhalen’ aankomt. Drie keer al kreeg hij Paul Jambers op bezoek. Zijn verhaal is lang, maar in wezen eenvoudig: “Wie op een bepaald moment niets meer heeft, moet creatief zijn.” Dat deed Piet. En doet hij nog.

“Mijn ouders hadden na de oorlog een heel bekende zaak op de Zwijnaardsesteenweg: De Sterre. Drogisterij en glas. Na de oorlog had iedereen glas nodig, want alles was stuk”, vertelt hij. “Studeren was mijn ding niet: ik heb van alles gedaan, maar niets afgemaakt. Dus ben ik in de zaak van mijn ouders gestapt, maar rond mijn 35ste ging die failliet. Ik had niets meer, niets. In Herzele vond ik een goedkoop huisje om te huren. Daar begon ik mijn meubels allemaal zelf te maken, met wat ik op straat vond. Mocht iedereen leven zoals ik, er was geen ophaling van groot huisvuil nodig.” (lacht)

Later kocht Van Praet in Nukerke een compleet vervallen windmolen en knapte die op. Na een zwaar ongeval, waardoor hij een tijdlang in een rolstoel terechtkwam, verkocht hij hem weer. “Met het geld kocht ik op een openbare verkoop een stalen zeilboot van zo’n 20 meter lang.”

Drugshandel

“Met uitzondering van een oud­ijzer­handelaar was ik de enige aanwezige op die verkoop. De boot was inbeslaggenomen: eigendom van iemand die in drugs deed. Ze hebben verdorie in de eerste maanden na die verkoop mijn reilen en zeilen gevolgd, om te controleren of ik zelf niets met drugs te maken had. Dat moet in 2006 zijn geweest.”

“De boot lag een tijdlang in Anzegem maar ik bracht hem naar Gent om de mast te laten herstellen en hem binnenin om te bouwen. Hier aan de Terneuzenlaan, op de Muide, lig ik nu een jaar.”

Maar eind deze week vertrekt hij dus met Pépé Parolé, naar Oostende. “Daar zal ik nog een paar weken aanmeren aan de Vistrap, want ik heb nog dingen te doen vóór ik het diepe sop in kan. Ik weet het, ik heb in 2012 al gezegd dat ik binnen enkele weken weg zou zijn. Nu weet ik wel beter: koop een boot en werk u dood! Er was wel veel werk aan die boot.” (lacht)

Omgebouwd

Piet bouwde Pépé Parolé ­eigenhandig helemaal om. Er zijn nu acht slaapplaatsen (als je tenminste de zitbank/eettafel ombouwt tot twee bedden), een keukentje, toiletten en voorraadtanks, en alle leidingen werden vernieuwd.

Piet van Praet bouwde het interieur van zijn zeilboot eigenhandig om. Foto: fvv

In een wandkast met tientallen smalle laden zitten 1.400 kaarten. “Van de hele wereld”, zegt Van Praet. “Ik ben even nieuwsgierig als Columbus, al weet ik natuurlijk dat alles in de wereld al is ontdekt. Maar zo zit ik nu eenmaal in elkaar: ik wil de wereld zien. Mislukt het, dan heb ik het toch geprobeerd.”

Vriendin blijft thuis

Vanuit Oostende wil Van Praet zeilen richting Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Sardinië en Sicilië. “Daar zal ik kleine rondvaarten doen met toeristen, om wat bij te verdienen. En dan trek ik verder, als het mij uitkomt. Om ooit in Polynesië te eindigen, wie weet.”

Zijn vriendin, met wie hij al meer dan dertig jaar een relatie heeft, is doof en gaat niet mee op reis. “Maar ik ga hem ook niet tegenhouden, als hij dat echt wil doen. Ik zie het wel als hij echt vertrekt”, zei ze destijds tegen Jambers.