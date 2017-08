Vintage Rafa is helemaal terug bij Club Brugge

Hij heeft diep gezeten. Lior Refaelov (31) kreeg de laatste twee seizoenen af te rekenen met een voetbreuk en pubalgie, maar nu lijkt hij opnieuw definitief terug. Als basisspeler tijdens de Europa League-stunt tegen Besiktas weet hij wat het is om te overleven in Turkije. Duidelijk: Ba-saksehir is nog niet klaar met Club. Junior Verbeeke